المستشار حسن أبو رحاب رئيسًا لنادى مستشارى قضايا الدولة

كتب - أحمد عبد الهادى

أعلن المستشار أحمد ثابت الأمين العام للمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، نتائج انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري الهيئة، التي أُجريت بعد تصويت أعضاء الجمعية العمومية في نادي المقاولون العرب يوم الجمعة الماضي.

أسفرت الانتخابات عن فوز المستشار حسن إسماعيل أبو رحاب، نائب رئيس الهيئة، بمنصب رئيس مجلس إدارة النادي، كما فاز بمقاعد نواب رئيس الهيئة والوكلاء في مجلس الإدارة كلٌّ من، المستشارين منتصر عبدالسلام، وعبدالعاطي أبو المعاطي، وعاطف منصور، وأحمد عبدالله خلف.

وعلى مستوى مقاعد مستشار – مستشار مساعد “أ” – مستشار مساعد “ب”، فاز كلٌّ من المستشار فاضل وحيدة، والمستشار المساعد “أ” محمد كمال الصغير، والمستشار المساعد “أ” أحمد جمال الكردي. بينما فاز بمقاعد نائب – محام – مندوب – مندوب مساعد كلٌّ من ياسر عيسى، النائب بالهيئة، وأحمد إيهاب عبد الظاهر، المندوب المساعد، كما حصل المستشار سلامة هنداوي على مقعد عضو من أعضاء الهيئة السابقين.

وشهدت إجراءات التصويت كلمة افتتاحية ألقاها المستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، أشاد فيها بدعم القيادة السياسية للهيئة، وأكد على موقف الهيئة الداعم للقرارات التي تهدف إلى تعزيز مكانة الأمة العربية، وفي مقدمتها إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية.

وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن عملية الاقتراع بدأت بتسجيل الناخبين في لجنة القيد، ثم توجه الأعضاء إلى اللجان داخل مقر الانتخابات للإدلاء بأصواتهم إلكترونيًا، لاختيار رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وتم إعلان النتائج فور انتهاء عملية التصويت في الخامسة مساءً.