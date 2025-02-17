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المدارس تواصل تقييمات الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى 2025

الإثنين، 17 فبراير 2025 10:53 ص
المدارس تواصل تقييمات الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى 2025 تلاميذ
كتب ـ محمود طه حسين

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تواصل المدارس عقد تقييمات الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسي الثانى، حيث تعقد التقييمات الأسبوعية للطلاب فى صفوف النقل فى إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية المنزلية للطلاب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط تحميل والاطلاع على التقييمات والإداءات الصفية والمنزلية لطلاب النقل بالعام الدراسي الجديد، حيث يمكن لأولياء الأمور الاطلاع عليها والتفاعل مع الأسئلة التى وضعتها الوزارة عبر موقعها، كما يمكن للطلاب فى صفوف النقل بالمرحلة الثانوية الدخول على الرابط التالي لمعرفة شكل الأسئلة فى التقييمات والواجب المنزلى .

https://moe.gov.eg/elearningenterypage/?sfnsn=scwspwa

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت على أن الواجبات المنزلية تعد أسئلة مقالية قصيرة ينقلها الطالب من المعلم داخل الفصل الدراسي، موضحة أن خطوات أداء الواجب المنزلي تتضمن قيام المعلم بالاستعانة بمجموعة من الأسئلة الخاصة بالواجب المنزلي على موقع الوزارة، حيث يقوم بكتابتها على السبورة داخل الفصل على أن يقوم الطالب بنقلها ثم حلها في المنزل ليقوم بتسليمها في اليوم التالي للمعلم لمراجعتها وتقييمها، مؤكدة  أن الهدف من قيام الطالب بكتابة الواجب المنزلي هو المتابعة المستمرة لما يتم تحصيله داخل الفصل، فضلا عن تقييم الأداء الدراسي للطالب وقياس نواتج التعلم.


 







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