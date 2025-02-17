الكرملين: لم نناقش رسميا إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

موسكو (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه لم تجر أى محادثات رسمية بشأن نشر قوات حفظ السلام فى أوكرانيا.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن الأوروبيين يتحدثون كثيرًا في الوقت الحالي عن قوات حفظ السلام، من بينها فرنسا وبريطانيا ودول أخرى، مؤكدًا عدم إجراء مناقشات جوهرية فى هذا الشأن.

وفيما يخص إمكانية إرسال قوات حفظ سلام بريطانية أو ألمانية إلى أوكرانيا، قال بيسكوف "من الصعب مناقشة ذلك".

وأشار بيسكوف إلى أن بريطانيا وألمانيا عضوتان في حلف الشمال الأطلسي (ناتو)، ونشر قواتهما في أوكرانيا سيؤدي إلى حدوث تعقيدات كبيرة.

وقال رئيس الوزراء البريطانى، كير ستارمر، إنه مستعد ويرغب فى إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا لتوفير ضمانات أمنية للسلطات فى كييف لتسوية الصراع الدائر هناك.