القومى للمرأة يشيد بتتويج محمد الإتربى كأفضل رئيس تنفيذي في مصر لعام 2025

كتب محمود راغب

يتقدم المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه ونائبته وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التهاني إلي السيد محمد الإتربى عضو المجلس القومى للمرأة والرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصري، وذلك بعد تتويجه بجائزة “أفضل رئيس تنفيذي للعام في مصر 2025″، والتي تمنحها مجلة «Global Business and Finance» تقديرًا لقيادته الناجحة ورؤيته الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز مكانة البنك الأهلي المصرى كأحد أهم المؤسسات المالية في المنطقة.

وأشادت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، باختيار "الإتربى" أفضل رئيس تنفيذى فى مصر لعام ٢٠٢٥، مؤكدة أن ذلك يأتي انعكاساً، لتفانيه في تطوير القطاع المصرفي المصري، وجهوده المستمره في دعم السياسات التي تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيدة بدوره البارز في دعم قضايا المرأة وتعزيز دورها في المجال الاقتصادي والمصرفي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية، وتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي، بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية في الصناعة المصرفية.

وأعربت رئيسة المجلس عن فخرها بوجود قادة اقتصاديين بحجم "الإتربي" الذين لا يدخرون جهدًا في دفع عجلة التنمية ودعم المرأة المصرية في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية وجود قيادات تدعم تمكين المرأة وتعزز دورها في المجتمع، متمنية للإتربي مزيدًا من النجاحات في المستقبل.

ويُعد محمد الإتربي من الشخصيات البارزة في القطاع المصرفي، حيث لعب دورًا محوريًا في تعزيز الشمول المالي، وتقديم مبادرات مصرفية مبتكرة دعمت تمكين المرأة اقتصاديًا، وجاء تتويجه بهذه الجائزة ليؤكد على تأثيره الكبير في المشهد الاقتصادي المصري.