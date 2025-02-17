القوافل العلاجية الشهرية التابعة لحياة كريمة تختتم أعمالها بمرسى علم اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تختتم القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة اليوم الأثنين اعمالها بالكشف الطبى على اهالى قرى مدينة مرسى علم، بعد الانتهاء بعدما بدات بالكشف الطبى على أهالى قرية الشيخ الشاذلى وكذلك مركز صحة الأسرة بالمدينة منذ أمس الأحد، عقب الانتهاء من الكشف الطبى على اهالى قرى "ابو رماد وادلديت" بحلايب والتى وصلت اليها الجمعة الماضية وقضت فيها يومين الجمعة والسبت .

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياه كريمة اعمالها الشهرية من قرية الزعفرانة وعرب عايش يوم قبل السبت الماضي، وقضت فيها يومين، وانطلقت بعد ذلك الاثنين الماضى لقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير، وقضت فيها يومى الاثنين والثلاثاء، حيث تم اجراء الكشف الطبى وصرف العلاج واجراء التحاليل والأشعة على الأهالى مجاناً.

ووصلت الأربعاء الماضى اعمالها بعد الانتهاء من قرية الحمروين الى أقصى الجنوب حيث منطقة الخير التابعة لمدينة الشلاتين، وكذلك مدينة حلايب فى نفس التوقيت، وقضت فيهما يومى الأربعاء والخميس .

وبدأت القوافل منذ الجمعة اعمالها بقرى حلايب وهما" ابو رماد وادلديت " التابعتين لمدينة حلايب ونتهت منها أمس السبت ، حيث يتم اجراء الكشف الطبى وصرف العلاج واجراء التحاليل والاشعة مجانا .

ووصلت القوافل الى مدينة مرسى علم امس الأحد، وتستمر حتى نهاية اليوم الاثنين الكشف الطبى فيها على أهالى قرى ابو الحسن الشاذلى، ومركز صحة الأسرة بمرسى علم .

ومن المقرر أن تختتم اعمالها خلال الشهر الجارى بقرى مدينة سفاجا، حيث تصل الى قرية الحمروين وكذلك النصر فى سفاجا لاجراء الكشف الطبى يوم الثلاثاء والاربعاء المقبلين