اليوم السابع
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العدل تعقد ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

الإثنين، 17 فبراير 2025 06:52 م
العدل تعقد ثانى جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين جانب من الفعاليات
كتب إبراهيم قاسم

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عقدت وزارة العدل، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثاني جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحت رعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وذلك لاستيعاب كافة الآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.

يشارك في جلسات الحوار التي تعقد على مدار ثماني جلسات جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، ويتم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولاً إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.

وجدير بالذكر أن جلسة اليوم تم تخصيصها للاستماع لآراء ووجهات نظر الطائفة الإنجيلية.

الحوار المجتمعى
الحوار المجتمعى

 

جانب من الحوار المجتمعى
جانب من الحوار المجتمعى

 







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مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وزارة العدل

الحوار المجتمعى

قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين



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