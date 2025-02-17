السجن المشدد 10 سنوات لشقيقين بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ه.ا" عامل وشقيقه "س.ا" عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين والهيروين، وتعاطى الأقراص المخدرة ترامادول بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي.

تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المركز عن قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين و الهيروين على نطاق واسع.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 9 أكياس شابو و15 لفافة من الهيروين وعدد من الأقراص المخدرة ترامادول بقصد التعاطي، كما تم ضبط أسلحة نارية وذخائر وسلاح أبيض بحوزتهما.

وبمواجهتهما اعترفا بالاتجار فى المخدرات، وتمت مصادرة المضبوطات والأسلحة النارية والبيضاء وإحالتهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.



