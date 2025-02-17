التحفظ على 15 مركبة توك توك خلال حملات فى أحياء الجيزة

كتبت - مرام محمد

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، جهود أحياء جنوب الجيزة، والعمرانية، والمنيرة الغربية، وامبابة، ومراكز العياط، والبدرشين، في تمشيط الطرق من الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهى والمنشآت التجارية والتعامل مع كافه المخالفات.

ونفذ حي جنوب الجيزة حملة ليلية بميدان الجيزة وشارع الصناديلي وسعد زغلول، استهدفت رفع إشغالات الباعة الجائلين والمنشآت التجارية، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لضبط مركبات التوك توك المخالفة، والتي تقوم بالسير عكس اتجاه الطريق، والتي أسفرت عن ضبط والتحفظ على 10 مركبات توك توك بمنطقة المنيب للسير المخالف مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشن حي العمرانية حملة ليلية مكبرة بشارع خاتم المرسلين وشارع ترعة الزمر، أسفرت عن رفع 445 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمطاعم إلى جانب شن حملة بشارع مستشفى الصدر لرفع الإشغالات والتعديات الموجودة بالشارع، استجابة للشكاوي المقدمة من المواطنين، وذلك بمتابعة من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

ونفذ حي إمبابة حملة لرفع الإشغالات الليلية ساهمت في رفع 150 حالة اشغال متنوعة وعربات مأكولات متعدية علي الطريق العام بمنطقة أرض الحداد، وذلك بمتابعة من أشرف بكر رئيس الحي.

وشن حي المنيرة الغربية، حملة أسفرت عن ضبط والتحفظ على 5 مركبات توك توك تسير عكس الإتجاه وتعيق حركة المركبات وذلك بشارع المطار، بمتابعة من رمضان عمارة رئيس الحي.

وفي مركز العياط، تم تنظيم حملة ليلية بقرية الناصرية لمنع تعدي المنشآت والمحال علي الطريق العام، وذلك بمتابعة من المهندس ياسين سيد ياسين.

وفي مركز البدرشين، تم تنظيم حملة مكبرة بشوارع عباس عناني والمحكمة القديمة وآثار سقارة، أسفرت عن رفع 100 حالة إشغال للمنشآت التجارية، وذلك بمتابعة من محمود شنب رئيس مركز البدرشين.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات على مدار اليوم لتحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية.