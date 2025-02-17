التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة شخص في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، على جثة عامل داخل عقار في البدرشين، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأنه فارق الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل عقار في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم العثور على جثة شخص تم تحديد هويته، لا توجد به أي إصابات ظاهرية.



وتوصلت تحريات رجال المباحث الأولية، إلى أن المتوفى تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، تسببت في مفارقته الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.



