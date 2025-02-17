الإليزيه: اجتماع قادة أوروبا لمناقشة الأمن الأوروبى والوضع فى أوكرانيا

باريس (أ ش أ)

تجتمع دول أوروبية رئيسية، فى الرابعة مساء اليوم الاثنين، فى باريس، لمناقشة الوضع فى أوكرانيا والقضايا الأمنية فى أوروبا، فى وقت تعتزم فيه الإدارة الأمريكية التفاوض مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب.

وذكرت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)- في بيان، اليوم- أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا غير رسمي، بعد ظهر اليوم، مع رؤساء حكومات ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وهولندا والدنمارك، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويهدف هذا الاجتماع إلى بدء مشاورات بين القادة الأوروبيين حول الوضع في أوكرانيا والقضايا الأمنية في أوروبا، بحسب بيان الإليزيه. ويمكن أن تستمر مناقشات القادة الأوروبيين "في صيغ أخرى"، بهدف جمع جميع الشركاء المهتمين بالسلام والأمن في أوروبا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو قد أعلن، أمس الأحد، أن الرئيس الفرنسي دعا إلى اجتماع يضم دولا أوروبية رئيسية لمناقشة "الأمن الأوروبي"، اليوم.

يأتي هذا الاجتماع في لحظة حرجة بالنسبة للعلاقات عبر الأطلسي وسط قلق أوروبي من مبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي استأنف المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن أنه سيلتقي نظيره الروسي في السعودية لبدء مفاوضات بشأن أوكرانيا، حيث تدخل الحرب عامها الرابع في 24 فبراير.

ويأتي هذا اللقاء، عقب اختتام مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، والذي ألقى فيه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس خطابا حادا هاجم فيه الاتحاد الأوروبي، متهما إياه بفرض قيود على حرية التعبير، مع تأكيده أن الأمريكيين يدرسون إجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا بدون الأوروبيين.

في هذا الصدد.. قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن "الأوكرانيين وحدهم مخولون لاتخاذ قرار وقف القتال، وسوف ندعمهم طالما لم يتخذوا هذا القرار".

وأضاف أن الأوكرانيين "لن يتوقفوا أبدا ما لم يتأكدوا من أن السلام المعروض عليهم سيكون مستداما"، مع تلقيهم ضمانات أمنية. وتسائل بارو "من سيقدم الضمانات؟ إنهم الأوروبيون"، مؤكدا أن "الأوروبيين سيشاركون بطريقة أو بأخرى في المناقشات" الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.