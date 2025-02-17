الإعدام لمتهم والسجن 10 سنوات لآخر بتهمة قتل شخص بسبب مبلغ مالى بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار السعيد شوقي الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل المستشار عبد الرحمن سيد حافظ، والمستشار كارم محمود رزق والمستشار تامر محمد عتمان، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف، بمعاقبة كل من المتهم "ن.م.ا" بالإعدام شنقا، عما أسند إليه ومعاقبة المتهم "ز.ه.ع" بالسجن 10 سنوات، عما أسند إليه، ومصادرة الأدوات المضبوطة، وإلزام المتهم الأول بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 20412 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهمان باقتياد المجني عليه داخل إحدي الغرف والتعدي عليه وتعذيبه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المجني عليه "ا.ر.ا" بطلب من المتهم "ن.م.ا" صاحب محل موتسيكلات، بسداد مبلغ مالي اقترضه المتهم الأول، فاعترض المتهم وشاركة المتهم الثاني "ز.ه.ع" عاطل، باصطحاب المجني عليه عنوة داخل إحدي الغرف بالشقة محل سكنه، وقاما بتقييد يديه وقدمية وكمما فمه، لمنعه من الاستغاثة محتجزين المجني عليه داخل تلك الغرفة، واستمرا في تعذيبه مدة 8 ساعات متواصلة، من تعدي بضربه بعصا خشبية علي رأسه وبجسده، وكي جسده بسكين ساخن، وسكب مواد كحولية علي جميع أجزاء جسده، واقتلاع أظافره، والتعدي عليه بسلاح أبيض مطواة، وعندما حاولت زوجة المجني عليه التدخل، هدداها بالايذاء محتجزين إياها داخل غرفة أخري، بعد أن تعديا عليها بالضرب وتركاها بعد ذلك، واستمرا في تعذيب المجني عليه حتي إزهاق روحه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، والتى قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.