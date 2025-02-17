الأقصر تستعد لأكبر قافلة طبية شاملة ضمن مبادرة 100 يوم صحة.. الأربعاء

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، تنظيم وزارة الصحة والسكان ضمن المبادرات الرئاسية للصحة العامة، أكبر قافلة طبية تحت رعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، للكشف المبكر لأورام الثدي وعنق الرحم للنساء، وكشف مبكر لأورام البروستاتا للرجال، و كشف مبكر عن أورام الرئة والقولون والأمراض المزمنة للضغط والسكر للرجال والنساء، وذلك ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة.

ولأول مرة بالأقصر، سيكون متاح تطعيم ضد سرطان عنق الرحم للفتيات من سن 9 إلي 20 عاماً، مع توافر العيادات المتنقلة بكافة الإمكانيات من أشعة وكشف، حيث تبدأ فعاليات الفعاليات من يوم الأربعاء الموافق 19 إلى الجمعة الموافق 20 فبراير الجاري في ساحة مسجد الشبان المسلمين بجوار طريق الكباش، ومواعيد القافلة يومي الأربعاء والخميس يبدأ العمل في تمام الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 عصراً، ويوم الجمعة يبدأ العمل في تمام الساعة 11 صباحاً حتى الساعة 3 ظهراً.

ونظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، سلسلة من الندوات التثقيفية الصحية لتوعية المواطنين في الإدارات الصحية المختلفة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، وفي إطار الاهتمام بنشر الوعي الصحي وعمل التوعية المجتمعية والصحية لكافة فئات المجتمع، حيث أوضحت الدكتورة ديانا حمدى مدير إدارة التثقيف الصحي، أنه تم عمل ندوات تثقيفية صحية تناولت موضوعات عن (الإسعافات الأولية، وداء السكري والنظام الغذائي في رمضان، وأهمية الفحص قبل الزواج، والأمراض المعدية وطرق العدوى والوقاية منها، وضرورة الاهتمام بصحة المرأة، والأورام السرطانية، والنزلات المعوية، وكيفية إستخدام المضادات الحيوية في العلاج، والأمراض المزمنة، والاكتشاف المبكر للأورام، وأهمية الرضاعة الطبيعية، الاهتمام بصحة الأم والطفل، وتطعيمات المدارس والأطفال، والتغذية السليمة للأطفال، والفيروسات المنقولة، السعار وطرق الوقاية منه).