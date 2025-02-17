الأرز بـ25 جنيها واللحم البلدى بـ280.. إقبال أبناء بورسعيد على معرض أهلا رمضان

بورسعيد - محمد عزام

يُواصل معرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، فتح أبوابه أمام المواطنين، اليوم الإثنين، في ظل إقبال كبير من المواطنين لشراء السلع المختلفة التي تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق خارج المعرض بنسب خصم تبدأ من 25% وتجاوزت 30% في العديد من السلع، فضلا عن توافرها بكميات وفيرة وجودة عالية.

وبلغ سعر كيلو الأرز الفاخر داخل المعرض 25 جنيها بدلا من 28 جنيها، وسعر كيس سكر أبيض 27.5 جنيه بدلا من 30 جنيها، وكيلو دقيق فاخر درجة أولى ممتاز بـ20 جنيها بدلا من 25 جنيها، وزجاجة زيت بسعر 55 جنيها، وكيلو لحم بلدي ذبح اليوم بأسعار تبدأ من 280 جنيها و300 جنيه للكيلو، ونصف كيلو لحم مفروم بـ100 جنيه بدلا من 125 جنيها، وبلح أسواني يبدأ سعره من 15 جنيها للكيلو، و4 علب تونة بـ95 جنيها بدلا من 140 جنيها، وكيس بطاطس كبيرة الحجم "نصف مقلية" بـ 70 جنيها بدلا من 95 جنيها، و3 زجاجات زيت عباد شمس بـ220 جنيها بدلا من 280 جنيها، وشيكارة وزن 10 كيلو أرز بـ245 جنيها بدلا من 260 جنيها، بالإضافة إلى تخفيضات أخرى.



ومن جانبه، أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، على أن المعرض في نسخته العاشرة حقق الأهداف من إقامته في ظل الإقبال الكبير غير المسبوق من المواطنين على الشراء ونسب التخفيض الكبيرة التي وصلت إلى البيع بأقل من سعر الجملة وبسعر المصنع في العديد من السلع الآخرى، فضلا عن الجودة العالية وتوافر السلع بكميات كبيرة تلبي كافة احتياجات المواطنين دون تحديد حد أقصى للشراء بسبب الكم الهائل من السلع المتوفرة.

وأضاف أنه بجانب الإقبال الكبير فهناك ارتفاع في نسب شراء المواطنين من المعرض بالمقارنة بالمعرض في نسخه السابقة، بالإضافة إلى تلقي غرفة العمليات المقيمة داخل المعرض عدد قليل للغاية من شكاوى المواطنين تم التعامل معها بشكل فوري وتلبية مطالب المواطنين قبل مغادرتهم المعرض، لافتا أنه وجميع أعضاء مجلس الإدارة متواجدين على مدار اليوم مع اللجنة المشكلة لإدارة المعرض وكذلك غرفة العمليات للتأكد من توافر السلع وجودتها وسعرها، بالإضافة إلى الجولات المفاجأة من اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الذي يستحق الشكر والتقدير على دعمه للمعرض للظهور بهذا الشكل الحضاري الذي يليق بأبناء بورسعيد الباسلة.

وأكد على أن معرض هذا العام في أسبوعه الأول شهد تطورا شاملا والعديد من المفاجأت لزوار المعرض مثل توزيع أكثر من 300 هدية على المواطنين حتى الآن بالتعاون مع العارضين المشاركين، وتضمنت الهدايا سلع مختلفة كاللحوم والمعجنات، فوانيس رمضان، زيوت، أرز، سكر، بقوليات، تمور، وبخور وغيرها، كذلك مبادرة "تخفيضات على التخفيضات" والتي يتم تنظيمها بشكل يومي في ساعات مختلفة على مدار اليوم، بحيث تُعرض السلع بتخفيضات جديدة على نسب التخفيضات الموجودة بالفعل على السلع داخل معرض أهلا رمضان، كما تستعد الغرفة بالتعاون مع العارضين لتنظيم "مهرجان التذوق" داخل المعرض، ومفاجأت أخرى سيعلن عنها تباعا.

ووجه رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد الشكر لأبناء بورسعيد على ثقتهم وتعاونهم مع الغرفة لظهور المعرض بهذا المظهر والشكل الحضاري، وكذلك الشكر للعارضين على حثهم الوطني، والشكر لزملائه أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الغرفة على جهودهم لإنجاح المعرض.



ويقام معرض أهلا رمضان الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد وتحملت كافة تكاليف إقامته مقابل تقديم العارضين تخفيضات كبيرة على الأسعار وملموسة للمواطنين، على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 24 قسما بها كبار تجار الجملة وكبرى المصانع والشركات، لبيع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين طوال شهر رمضان.



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