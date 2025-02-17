افتتاح فروع جديدة لمعرض أهلا رمضان 2025 بالفيوم لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح معارض “أهلاً رمضان” في جميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، معرضين جديدين لبيع السلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرفة التجارية، وذلك بموقعي دار عائشة حسانين بشارع أحمد شوقي، وقصر الثقافة بمدينة الفيوم.

وقال المهندس سامح شبل، وكيل وزارة التموين، أن المعارض تضم جميع السلع الغذائية الأساسية، بما في ذلك الأرز، المكرونة، السكر، الزيت، السمن، العدس، الفول، البقوليات، منتجات الألبان، التوابل، اللحوم المجمدة، والعصائر، بأسعار مخفضة لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة ،كما شدد على أهمية استمرار عمل هذه المعارض طوال الشهر الكريم لتلبية الطلب المتزايد.

وشهد المعرضان منذ افتتاحهما إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث حرصت الجهات المنظمة على توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية لضمان تلبية احتياجات المستهلكين طوال فترة عمل المعارض، كما تم التعاون مع القطاع الخاص والشركات المنتجة لضمان استمرارية توفير السلع بأسعار مناسبة لمختلف الفئات الاجتماعية.



جانب من معارض أهلا رمضان بالفيوم