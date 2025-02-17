اعترافات متهمين بسرقة متعلقات مواطنين بالقاهرة: نفذنا 5 جرائم بأسلوب الخطف

كتب سليم على

أدلى شخصان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات من المواطنين فى القاهرة.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات، بارتكاب 5 جرائم بأسلوب الخطف، عن طريق تتبع الضحايا بدراجة نارية وتتبعهم خلال سيرهم فى مناطق يقل بها حركة المارة ومن ثم تنفيذ جريمة السرقة، لافتين إلى أنهما يسرقان الشنط من السيدات والهواتف المحمولة ويقوما ببيعها لعميلهما سئ السمعة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمان للوقوف على نشاطهما، ووجهت لهما تهمة السرقة.