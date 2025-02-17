اليوم السابع
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2025 06:51 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

اعترافات متهمين بسرقة متعلقات مواطنين بالقاهرة: نفذنا 5 جرائم بأسلوب الخطف

الإثنين، 17 فبراير 2025 01:00 ص
اعترافات متهمين بسرقة متعلقات مواطنين بالقاهرة: نفذنا 5 جرائم بأسلوب الخطف متهم - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدلى شخصان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى القاهرة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات من المواطنين فى القاهرة.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات، بارتكاب 5 جرائم بأسلوب الخطف، عن طريق تتبع الضحايا بدراجة نارية وتتبعهم خلال سيرهم فى مناطق يقل بها حركة المارة ومن ثم تنفيذ جريمة السرقة، لافتين إلى أنهما يسرقان الشنط من السيدات والهواتف المحمولة ويقوما ببيعها لعميلهما سئ السمعة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمان للوقوف على نشاطهما، ووجهت لهما تهمة السرقة.

 







مشاركة

سرقة

جرائم سرقة

عقوبة السرقة

أخبار الحوادث

سرقة متعلقات من المواطنين






الرجوع الى أعلى الصفحة