استعداداً لشهر رمضان.. محافظة أسوان تفتتح معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات 30%

أسوان – عبد الله صلاح

افتتحت محافظة أسوان، اليوم، معرض "أهلاً رمضان" بوسط مدينة أسوان، فى شارع المطار بتخفيضات تصل إلى 30 %، استعداداً لقرب حلول شهر رمضان المعظم، فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والإستراتيجية بأسعار مخفضة.

قال المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، فى بيان صحفى، إن القطاع الحكومى والخاص يشارك بهذه المعارض، لخلق التنافس الذى يصب فى صالح المواطن الأسوانى، من خلال توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة أقل من مثيلاتها بالسوق المحلى مراعاة للظروف الأسرية والمعيشية ودعماً للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف أنحاء المحافظة.

وأشار، إلى أن هذه المعارض المخصصة لبيع السلع الغذائية والأساسية تشتمل على اللحوم بسعر 300 جنيه للكيلو ، وأيضاً الدواجن ، فضلاً عن الخضروات والفاكهة والبقوليات والياميش ، وكذا الـ 7 سلع أساسية المدرجة ضمن قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأوضح، أن الأماكن المخصصة لبيع منتجات وسلع " أهلاً رمضان " تضم 7 أماكن بمركز ومدينة أسوان هى: فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالشيخ هارون والعقاد وأطلس ، وحى اللوتس " الإسكان المتميز " ، فضلاً عن معارض مبادرات المجتمع المدنى والأحزاب بالسيل والمحمودية ، وهو الذى يتواكب معه افتتاح نفس النموذج من المعارض بباقى المراكز والمدن ، وفى نطاق مركز ومدينة كوم أمبو فى 4 أماكن وتشمل المعرض الدائم بوسط المدينة ، وأيضاً المعرض الدائم بسور مصنع السكر ، والمعرض الجارى تجهيزة بمنطقة البيارة ، وكذا فرع الشركة المصرية بوسط المدينة ، بينما تتوفر سلع " أهلاً رمضان " فى مركز ومدينة إدفو داخل 4 أماكن تشمل المعرض الدائم بشارع 23 يوليو ، وفرع الشركة المصرية ، و 2 موقع جارى تجهيز المعرض بهما بالمدينة ، وفى مركز ومدينة نصر النوبة تضم 3 أماكن هى المعرض الدائم بجوار مكتب التموين بشارع عمدا ، و 2 فرع للشركة المصرية بقرية توشكى غرب ، والآخر بجوار مكتب بريد نصر ، وفى مركز دراو يوجد المعرض الدائم بوسط المدينة ، وفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة.