استعدادات تموين الدقهلية لشهر رمضان.. مبادرة تخفيض الأسعار بمنافذ المحافظة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية عن تدشين مبادرة بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، موضحا بأنه قد تم خفض أسعار اللحوم الطازجة في المنافذ؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مشيراً إلى أن مبادرة تخفيض أسعار اللحوم تأتي تزامناً مع افتتاح معارض "أهلا رمضان" بأسعار مخفضة، وذلك لضمان وصولها لجميع الأسر في أنحاء قرى محافظة الدقهلية استعدادا لشهر رمضان الكريم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة تخفيف الأعباء على المواطن، وتخفيض الأسعار، وتنفيذا لتكليفات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت رعاية اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية.