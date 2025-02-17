إقبال على شراء زاد الصائمين.. تعرف على أسعار البلح السيوى فى مطروح

مطروح – حسن مشالي

يتزايد إقبال المواطنين بمحافظة مطروح، على شراء زاد الصائمين، من مختلف أصناف البلح السيوي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، التي تتفاوت أسعاره في المحلات والأسواق مطروح، وتبدأ من 25 مروراً بمختلف الأسعار حسب الأنواع والأصناف.

وبدأت المحلات التجارية وتجار البلح، خاصة محلات بيع المنتجات البيئية واصحراوية، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، في زيادة عرض كميات كبيرة لأنواع مختلفة من البلح التي تشتهر واحة سيوة بانتاجه وتتميز بجودة عالية، ويتم وبيعه بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع، إلى جانب توفير أصناف البلح الأسواني وأنواع الياميش الأخرى.

وتتراوح أسعار البلح كالتالي:

البلح السيوي الناشف من 25 الى 40 جنيه للكيلو.

وسعر كيلو البلح السيوي الطري درجة أولى بـ 60 جنيه

البلح الصعيدي الذي تنتجه سيوة من 40 الي 55 جنيه للكيلو حسب الحجم والجودة.

بلح البشاير الاصفر ونصف أصفر ونصف مستوي ثلاجات بـ 45 جنيه للكيلو.

وتمر المجدول تباع أنواعه بأسعار 150 جنيه و 180جنيه و 360 جنيه.

وتمر دجلة نور الكيلو بـ 150 جنيه.

كما يتم توفير بلح أسواني ناشف بأسعار 25 و 30 و 35 واي 50 و 65 و 75 جنيه.

ويقبل المواطنون على شراء أنواع التمور المختلفة، ومن أشهرها البلح الصعيدي السيوي، الذي يزيد الطلب عليه قبل وخلال شهر رمضان المبارك، وبلح المجدول ودجلة والسكري وغيره من الأنواع، إضافة إلى توفير البلح الأسواني الناشف بأنواعه إلى جانب بلح سيوة.