إعادة فتح ميناء العريش البحرى أمام حركة الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية

العريش - محمد حسين

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، فتح الميناء أمام حركة الملاحة البحرية، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

وأكدت، أن الميناء استأنف نشاطه الطبيعي، حيث بدأت السفن في الدخول والخروج بشكل منتظم، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الملاحة البحرية، وفقًا لإجراءات الأمان المتبعة.

وكان الميناء أغلق مؤقتًا خلال الساعات الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث شهدت المنطقة رياحًا باردة متوسطة وارتفاعًا ملحوظًا في الأمواج، مما أدى إلى اضطراب حركة البحر.

من جانبها، أكدت أجهزة محافظة شمال سيناء استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تقلبات جوية مفاجئة.