إحالة أوراق سيدة وزوجها وشقيقها للمفتى بتهمة قتل شخصين ودفنهما فى الرمال بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الإثنين وبإجماع الآراء، إحالة أوراق المتهمة "س.ن.ا" 38 سنة ربة منزل وزوجها "ح.م.ا" 39 سنة صاحب مكتب مقاولات، وشقيقها "م.ن.ا" 27 سنة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم الرابع من دور شهر أبريل للنطق بالحكم، لاتهامهم بقتل المجنى عليهما "م.ر" و"ا.م" ودفنهما في الرمال بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين على وعضوية المستشارين عمر صقر وأحمد طلبه بأمانة سر محمد العربي ووائل عبد الحميد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز البلينا عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغا بمقتل شخصين بسلاح ناري والعثور على جثتهما مدفونة فى الرمال بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات سابقة بين الطرفين ومرور المتهمين بضائقة مالية فقرروا التخلص من المجنى عليهما حيث يمتلكان شاحنة رمال، وقامت المتهمة الأولى بدورها في استدراج المتهمين بحجة نقل شاحنة رمال، وفى أحد الأماكن الصحراوية، كان فى انتظارها المهتمين الآخرين وقاموا بإطلاق النار على المجني عليهما من أسلحة نارية كانت بحوزتهما، وعندما تأكدوا من وفاتهما دفنوهم في الرمال واستولوا على الشاحنة والهواتف المحمولة ومبلغ مالي وفروا هاربين.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، والانتقام من المجنى عليهما لوجود خلافات سابقة بينهم، وتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.