أمريكا تتجه لاستيراد البيض من تركيا بعد تفاقم تفشى إنفلوانزا الطيور

باريس (أ ش أ)

أجبر تفشى فيروس "اتش.5.ان.1" المسبب لداء انفلوانزا الطيور فى الولايات المتحدة طيلة 3 أعوام المزارع الأمريكية على التخلص من 158 مليونا من الطيور مما تسبب فى ارتفاع أسعار البيض.. ولمواجهة هذه الازمة قررت الجهات المعنية فى البلاد استيراد آلاف الأطنان من البيض من تركيا .

نقلت صحيفة لوموند الفرنسية عن الصحافة التركية، أن الولايات المتحدة ستقوم باستيراد البيض من أنقرة من أجل مواجهة الازمة من خلال اتفاق مبدئي بشأن استيراد 15 الف طن من البيض من الان وحتى يونيو المقبل. فقد ازدادت عواقب تفشي وباء انفلونزا الطيور تفاقما في الولايات المتحدة، بينما تواجه وكالات الرقابة الصحية الرسمية تطهير الشركات من قبل إدارة ترامب في الخدمات الحكومية .

واشتد الوباء المنتشر في الولايات المتحدة منذ عام 2022 خلال الشتاء الحالى الامر الذى دفع الجهات المعنية هناك الى التخلص من 18 مليونا من الطيور في ديسمبر 2024 و23 مليونا اخرين في يناير 2025، وفقا لبيانات وزارة الزراعة.

بدورها أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، في 7 فبراير الحالي عن إغلاق كافة أسواق الطيور الحية في المدينة للحد من انتشار فيروس اتش.5.ان.1 .

وبينما تفاخر دونالد ترامب باحتواء التضخم، ارتفعت الأسعار ... فقد قفز متوسط سعر صندوق من 12 بيضة، بغض النظر عن الجودة، بنحو 65% في عام واحد، من 2.50 دولار إلى 4.15 دولار (2.38 دولار إلى 3.95 دولار) في ديسمبر 2024. وفقا لأحدث مؤشر شهري لأسعار المستهلك، ووصل متوسط السعر إلى مستوى قياسي بلغ 4.95 دولارا في يناير، أي أكثر من ضعف أدنى سعر (2.04 دولار) تم تسجيله في أغسطس 2023.

وشكلت أسعار البيض المرتفعة حوالي ثلثي إجمالي زيادة تكلفة الغذاء في يناير، وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. وحذرت وزارة الزراعة الأمريكية في يناير من أن أسعار البيض قد ترتفع بنسبة 20% في عام 2025. فيما نشر الناس على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا لملصقات تصل قيمتها إلى 10 دولارات.

ولم يقتصر انتشار الفيروس علي مزارع الدواجن فحسب لكنه انتشر بين الأبقار خاصة في كاليفورنيا، حيث أصيبت 739 مزرعة ألبان من أصل 962 متضررة في 16 ولاية، وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة في 5 فبراير. منذ أوائل عام 2024، تم اكتشاف 69 حالة بين البشر في الولايات المتحدة، أسفرت إحداها عن وفاة رجل يبلغ من العمر 65 عاما كان على اتصال بحيوانات مصابة في لويزيانا.

وفي ولاية نيفادا، تم اختبار الأبقار بشكل إيجابي لأول مرة لمجموعة مختلفة من فيروس إنفلونزا الطيور المنتشر في الطيور والتسبب في حالات خطيرة لدى البشر، وفقا لوزارة الزراعة. وقد أدى ذلك إلى إثارة المخاوف من زيادة مخاطر الوباء على البشر، فضلا عن العدد المتزايد من الثدييات المصابة، وخاصة القطط المنزلية.

وتتفاقم أزمة إنفلونزا الطيور في الوقت الذى تخطط فيه إدارة ترامب لتسريح 1300 من العاملين في مجال الصحة العامة (الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن الوقاية من الأمراض ومكافحتها) في الولايات المتحدة. كما انزعج الباحثون من الاختفاء المؤقت للتقرير الوبائي الأسبوعي، "التقرير الأسبوعي للمرض والوفيات"، والذي كان مرجعا علميا لعقود.

