أكثر من 30 ألف شخص يتظاهرون ضد اليمين المتطرف فى ألمانيا

وكالات

تظاهر عشرات آلاف الأشخاص فى العاصمة الألمانية برلين، لرفض حكم اليمين المتطرف، وذلك قبل أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية.

وجاءت التظاهرة بعدما أطلق نائب الرئيس الأمريكى جى دى فانس دعوة مثيرة للجدل للأحزاب الألمانية حيث طالبها بفتح الباب أمام اليمين المتطرف.

وشارك فى التظاهرة نحو 30 ألف شخص بحسب الشرطة، و38 ألفا بحسب المنظمين.

وقد أعرب العديد من المتظاهرين عن قلقهم إزاء رؤية حزب البديل من أجل ألمانيا يصبح ثانى أكبر حزب فى البلاد عقب الانتخابات التشريعية المقررة فى 23 فبرايرالجارى.

فى حين تتوقع أحدث استطلاعات الرأى بفوزه بنسبة تتراوح بين 20 و21% من الأصوات، خلف المعارضة المحافظة التى يُتوقع أن تحصد ما بين 30 و32% من الأصوات.

وفى 8 فبراير، جمعت تظاهرة مماثلة فى ميونخ 250 ألف شخص، واستقطبت تظاهرة قبلها بأيام ما بين 160 و250 ألف مشارك.

تستعد ألمانيا للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 23 فبراير الجاري في انتخابات برلمانية وصفت بأنها واحدة من الأكثر تأثيرًا في تاريخ الدولة الاقتصادية الكبرى في أوروبا.