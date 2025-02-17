أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من طلاب جامعة شرق بورسعيد الأهلية

كتب ـ محمود عبد الراضى - محمد أبو ضيف

استقبلت أكاديمية الشرطة زيارة لوفد من جامعة شرق بورسعيد الأهلية، للتعرف على ما تتمتع به الأكاديمية من قدرات وإمكانيات علمية وبحثية وتدريبية ومناهج دراسية فى كل المجالات.

وكان فى استقبال الوفد الزائر مدير كلية الشرطة، وعدد من قيادات وضباط الأكاديمية، حيث تم الترحيب بالوفد الزائر ونقل تحيات وزير الداخلية.. والتأكيد على حرصه الدائم على الاهتمام بتلك الزيارات التى تأتى فى إطار تعزيز أواصر التعاون بين مختلف جهات الدولة.



وبدأت فعاليات الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلى يتضمن أنشطة الأكاديمية المختلفة فى مجال إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وتدريب الضباط بمختلف القطاعات للنهوض برسالتهم الأمنية وإعداد عناصر شرطية قادرة على التعامل مع كل التحديات والالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية واحترام القانون وصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.



كما تم اصطحاب الوفد فى جولة شملت ميادين التدريب المختلفة.. واختتمت الجولة بمشاهدة عروض متميزة للخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.



ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية عن شكره البالغ لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الزيارة المُثمرة والبناءة، مؤكداً على تقديره العميق وإشادته البالغة بالجهود المبذولة من جانب الأكاديمية فى سبيل إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى، مؤكداً حرصه على تكرار تلك الزيارة التى تُسهم فى تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك، كما أعرب الوفد عن سعادتهم البالغة بتلك الزيارة وحفاوة الاستقبال، وما شاهدوه من إمكانيات تدريبية وعلمية وثقافية ولوجيستية متميزة تعرفوا من خلالها على جهود الأكاديمية فى إعداد رجال الشرطة ليكونوا مؤهلين لأداء رسالتهم بكفاءة واقتدار.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تعزيز أواصر الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.