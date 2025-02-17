أشهر صناع الفوانيس: الفانوس الصاج هو روح رمضان

كتبت ـ مرام محمد وبتول عصام

تستقطب منطقة تحت الربع في الدرب الأحمر، قبيل شهر رمضان، آلاف المواطنين الذين يرغبون في شراء الفوانيس والزينة والأقمشة الخاصة بالشهر الكريم، لجودتها العالية وأسعارها الرخيصة مقارنة بالأسواق الأخرى.



شادر الفوانيس

أجرى "اليوم السابع" جولة داخل شوارع منطقة تحت الربع، لرصد ما تعرضه الشوادر والمحال من فوانيس الصاج والخشب والخيامية والزينة الرمضانية باختلاف أشكالها وأنواعها.



مجدي فهمي أحد أقدم صناع الفوانيس

وقال مجدي فهمي، أحد شيوخ صناعة الفوانيس: "فانوس رمضان هو أحد أهم مظاهر الاحتفال الشعبية بشهر رمضان، ارتبط ظهوره بزيارة الخليفة الفاطمي المعز لدين الله لمصر، فمن شدة فرحة الناس بزيارته في الخامس من رمضان صنعوا فوانيس تضاء بشمعة لاستقباله، وكان لها باب يفتح ويغلق، وفي العام التالي طوروا من شكلها وصنعوا فوانيس تفتح من الأسفل وتضاء أيضًا بشمعة، ومن هنا كانت بداية ظهور الفوانيس، والتي تخطت أنواعها الآن، ومنذ بداية ظهورها الـ3000 اسم وشكل ونوع".



فوانيس رمضان

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لفانوس رمضان أنواع مختلفة، منها البرج، وعلامة النصر، وتاج الملك، وأشهرها شقة البطيخة، وأبو ولاد، والشمامة، والأسعار تبدأ من 45 جنيهًا وتصل لـ5000 جنيه، تختلف حسب شكل ونوع ومقاس الفانوس، مؤكدًا: "رمضان ماينفعش من غير الفانوس.. الفانوس الصاج هو روح رمضان".

ومن جانبه، قال أسامة أحمد، صاحب ورش تصنيع فوانيس، إن صناعة الفوانيس تبدأ مباشرة بعد انتهاء عيد الفطر المبارك، استعدادًا لموسم رمضان، ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتصدير المنتجات إلى مختلف الدول العربية.



فوانيس صاج صغيرة الحجم

وأوضح أن أسعار الفوانيس الرمضانية تختلف حسب حجمها وشكلها، فهناك الصغيرة المناسبة للمنازل والضخمة التي تزين الشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن سعر فانوس الأجورو يبدأ من 150 جنيهًا ويصل لـ500 جنيهًا، والمخمس يتراوح سعره ما بين 30 جنيهًا و100 جنيه، والشمامة يتراوح سعره بين 75 جنيهًا و 280 جنيهًا، وتاج الملك يبدأ سعره من 400 جنيه ويصل لـ 600 جنيه".

وأكد أن رغم انتشار الفوانيس الحديثة والبلاستيكية المضيئة، والتي تصدر أصوات الأغاني الرمضانية، يظل الفانوس الصاج التقليدي هو سيد المشهد، قائلًا: "الفانوس الصاج هو اللي بيعبر عن رمضان، مهما طلعت أشكال جديدة، محدش يقدر يستغنى عنه.. ودايمًا بنرجع للصاج لأنه هو أصل الحكاية وروح الفانوس".