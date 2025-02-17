أسعار السمك اليوم الاثنين 17-2-2025 فى القليوبية

القليوبية ـ إبراهيم سالم

ينشر اليوم السابع، قائمة الأسعار الخاصة بالأسماك بأسواق مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث إن هذه الأسعار هي سعر البيع للمواطنين بالأسواق المنتشرة في مدينتي بنها وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وجاءت أسعار الأسماك بأسواق القليوبية اليوم الإثنين 17 فبراير 2025:

- بلطي 55 - 85 جنيها

- بلطي جامبو أسواني 90 جنيها

- بلطي أخضر 120 جنيها

- بوري 170 - 200 جنيه

- كابوريا نتي 180 جنيها

- سردين 150 جنيها

- تونة 120 جنيها

- لوت 160 جنيها

- فيليه قشر بياض 160 جنيها

- فيليه جامبو مستورد 190 جنيها

- سبيط 350 جنيها

- دنيس 250 جنيها

- ماكريل 150 جنيها

- شبار 20 جنيها

- كابوريا نتي 120 جنيها

- كابوريا ذكر 90 جنيها

- مكرونة سويسي 180 جنيها

- بلطي أخضر 80 جنيها

- قطع سبيط أبيض 140 جنيها

- بلح بحر 90 جنيها

- جندوفلي 25 - 70 جنيها

- جمبري أرز 140 جنيها

- جمبري 290 - 530 جنيها