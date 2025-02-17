أسعار الخضار والفاكهة الاثنين 17-2-2025 بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

كتب ـ مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، كما تستمر اليوم الاثنين 17- 2- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية حيث شهدت استقرارا .

الطماطم 5 جنيهات للكيلو

البصل الأحمر 13.5 جنيه.

البصل الأبيض 17.5جنيه.

‏‎‏‎‏‎البطاطس 11 جنيها.

الجزر 10 جنيهات.

بطاطا 12.5 جنيه.

الخيار بـ 17.5جنيه.

الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيه.

الكوسة بـ 15جنيها.

‏‎‏‎‏‎الباذنجان العروس 18.5جنيه .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الفلفل البلدي بـ 25 جنيها.

الفلفل الألوان بـ40 جنيها .

الليمون بـ 50 جنيها .

الفاصوليا الخضراء 20 جنيها.

البسلة 30 جنيها.

الموز البلدي بـ 27.7 جنيه.

الفراولة 45 جنيها.

البرتقال 25 جنيها.

الجوافة 35 جنيها.