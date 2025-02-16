وكيل "تعليم الجيزة" يوجه المدارس بوضع برامج علاجية للطلاب ضعاف التحصيل

كتبت - مرام محمد

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية بعدد من المدارس التابعة لإدارتي منشأة القناطر وأوسيم التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسي الثاني، ورصد مستوى الانضباط داخل المدارس، والتأكد من جاهزية البنية التحتية وتفعيل البرامج التعليمية الداعمة للطلاب، خاصة ضعاف التحصيل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وعادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد وكيل الوزارة، يرافقه محمد حفني، مدير إدارة المتابعة بالمديرية، أعمال الصيانة بمدرسة الشهيد محمد عادل أحمد الطويل التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية، حيث كان قد أوصى مسبقًا بالاهتمام بمنظومة السباكة وتحسين المرافق الصحية، وأكد ضرورة الحفاظ على نظافة البيئة المدرسية لضمان راحة الطلاب.

وراجع سجل القرائية وتابع مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، مشددًا على أهمية تفعيل خطط تطوير القراءة لمساعدة الطلاب على تحسين مستواهم التعليمي.

وأشاد وكيل الوزارة، بمستوى الانضباط والنظافة العامة بمدرسة السبيل الابتدائية، مؤكدًا أهمية البيئة المدرسية في تعزيز تحصيل الطلاب وترسيخ سلوكيات إيجابية لديهم.

ووجه بضرورة استمرار الاهتمام بالطلاب ضعاف التحصيل، خاصة 26 طالبًا يحتاجون إلى متابعة خاصة، مع تفعيل خطط دعم أكاديمي مكثفة لهم لضمان تحسن مستواهم الدراسي.

وخلال زيارته لديوان عام إدارة منشأة القناطر التعليمية، لاحظ وكيل الوزارة جهودًا كبيرة داخل الإدارة، مشيدًا بالعمل الدؤوب لفريق الإدارة التعليمية، وسعيه إلى تحقيق بيئة تعليمية مثالية وتطوير الأداء الإداري داخل المدارس.

ووجه وكيل الوزارة، خالص التحية والتقدير لمروان غراب، مدير عام إدارة منشأة القناطر التعليمية، على جهوده المبذولة في متابعة المدارس وتطوير مستوى الأداء التعليمي داخل الإدارة، مما انعكس بشكل إيجابي على تحقيق الانضباط وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

وتفقد وكيل الوزارة مستوى النظافة وتفعيل الإشراف، بمدرسة الاتحاد للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة أوسيم التعليمية، مشيدًا بالجهود المبذولة لضمان استقرار اليوم الدراسي وتنظيم الفصول.

وشدد على أهمية تقديم دعم خاص للطلاب ضعاف التحصيل، موجّهًا بضرورة تنفيذ خطط تقوية مستمرة، وإشراك المعلمين في تطوير مهارات هؤلاء الطلاب من خلال أساليب تدريس مبتكرة.

ولاحظ وكيل الوزارة، خلال زيارته لمدرسة بشتيل الثانوية، انضباط العملية التعليمية، مشددًا على تفعيل الإشراف الإداري لضمان سير اليوم الدراسي بكفاءة.

وأشاد بدور الأخصائي الاجتماعي داخل المدرسة، مشددًا على ضرورة تعزيز الدعم النفسي والتربوي للطلاب، ومساعدتهم في مواجهة التحديات الأكاديمية والسلوكية.

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة، ضرورة الالتزام بالانضباط المدرسي والمتابعة المستمرة، لضمان استقرار العملية التعليمية، وتكثيف الدعم الأكاديمي للطلاب ضعاف التحصيل من خلال خطط علاجية فعالة يشرف عليها المعلمون.

ووجه بتحسين مستوى النظافة والصيانة داخل المدارس للحفاظ على بيئة تعليمية صحية ومريحة، وتعزيز دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس لضمان تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب، والاستمرار في تطبيق معايير الجودة التعليمية والإدارية لتحقيق أفضل النتائج.



وكيل وزارة التعليم بالجيزة يتابع مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة



