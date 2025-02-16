وكالة الأنباء القطرية: الأول من مارس المقبل غرة شهر رمضان المبارك بالدوحة

إيمان حنا

أعلنت دار التقويم القطرى، بالتعاون مع مركز العجيري العلمي في الكويت، أنه طبقا للحسابات الفلكية الدقيقة التي أجراها المختصون، فإن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ، فلكيا، ستكون يوم السبت الموافق الأول من مارس المقبل.وفق ما نقلت وكالة الانباء القطرية.

وقال المهندس فيصل الأنصاري المدير التنفيذي لدار التقويم القطري: من الممكن رؤية هلال شهر رمضان لعام 1446هـ مساء يوم التحري في سماء قطر أو الكويت؛ لأن الهلال سيغرب بعد غروب شمس يوم التحري بمدة قدرها 32 دقيقة.

وأوضح بيان مشترك لدار التقويم القطري ومركز العجيري العلمي أن هلال شهر رمضان لهذا العام سيولد يوم الجمعة الموافق 28 فبراير الجاري (يوم التحري)، وذلك الساعة (3:45) صباحا بتوقيت كل من الدوحة والكويت، (12:45) صباحا بالتوقيت العالمي.

وأضاف البيان: يبقي القرار الشرعي بدخول شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.