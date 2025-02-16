وصول شحنة الإغاثة الباكستانية الرابعة والعشرين لغزة إلى مطار العريش الدولي

كتبت: هناء أبو العز

تواصل الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث بالتعاون مع مؤسسة الخدمات تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تشتد الحاجة إليها لشعب قطاع غزة، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، حيث هبطت اليوم في مطار العريش الدولي بمصر، طائرة خاصة من باكستان تحمل 55 طنًا من إمدادات الإغاثة، تتضمن شحنة الإغاثة خيام شتوية وأغطية.



اغاثة

واستلم موظفو سفارة باكستان بالقاهرة شحنة الإغاثة، وسلموها إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني داخل غزة.



شحنة المساعدات

ووفقا لبيان سفارة باكستان بالقاهرة، فستستمر باكستان في الوقوف إلى جانب الإخوة والأخوات الفلسطينيين وتقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، معربة عن امتنانها لمصر على دعمها الحيوى.

وأكد البيان وجود المزيد من الشحنات من حكومة وشعب باكستان في طريقها وسيتم تسليمها قريبًا إلى الفلسطينيين داخل غزة.