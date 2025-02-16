اليوم السابع
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وزير خارجية اليمن يؤكد ضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم مسار السلام في بلاده

الأحد، 16 فبراير 2025 04:56 م
وزير خارجية اليمن يؤكد ضرورة تنسيق الجهود الدولية لدعم مسار السلام في بلاده شائع الزنداني
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني ضرورة تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لدعم مسار السلام في اليمن .


وأشار الزنداني - خلال مشاركته اليوم الأحد في منتدى اليمن الدولي المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - الى أهمية المنتدى كمنصة للحوار بين اليمنيين وكذلك الفاعلين الإقليميين والدوليين.


ونوه إلى أن الحكومة اليمنية تفاعلت بإيجابية مع مختلف المبادرات الدولية ، داعيا المجتمع الدولي إلى تفعيل قرارات مجلس الأمن ومنع تدفق الأسلحة إلى الحوثيين .


وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى أن تسهم مخرجات المنتدى في بلورة حلول واقعية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.. مؤكدا استمرار الحكومة اليمنية في العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة آمنة ومستقرة .







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