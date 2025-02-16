وزير العمل يشهد اختبارات مرشحين للعمل بالخارج.. ويؤكد: مستمرون فى توفير فرص عمل

كتبت آية دعبس

شهد وزير العمل محمد جبران، صباح اليوم الأحد، اختبارات الكوادر المصرية المرشحة للعمل فى شركة متخصصة فى الخدمات الأمنية، بإحدى الدول العربية، وذلك على 137 وظيفة حارس أمن، ومحاسب، وسائق، بحضور وفد من تلك الدولة.



وفى نفس السياق، وبحضور وفد اماراتى شهد الوزير جبران إختبارات نظرية للكوادر المصرية من الشباب المرشحين للعمل بفندق إرث ابو ظبى التابع لنادى ضباط القوات المسلحة، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على 50 وظيفة مدربين رياضيين فى مجال الإعداد البدنى بالنادي، وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشار منال عبدالعزيز عثمان رئيس المكتب العمالى بالإمارات .

وقال الوزير جبران أن هذه الفرص تأتى ضمن الخطوات التى تحرص "الوزارة" من خلالها على دعم الشباب وتوفير فرص عمل تناسب خبراتهم ومؤهلاتهم، مؤكدا على توجيهاته إلى الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، بالتنسيق مع مكاتب التمثيل العمالى بالخارج لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب بالخارج، خاصة وأن منظومة التدريب المهنى بالوزارة نجحت فى تجهيز كوادر ذات مهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجي..

وأكد الوزير جبران للشباب المرشح، على أنهم سفراء بلادهم فى الخارج، وان قنوات الاتصال مع الوزارة مفتوحة معهم باستمرار لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم.

.ومن جانبها أوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل على أن فرص عمل الامارات تتميز بمجموعة من الامتيازات ومنها أن الراتب الشهرى يصل إلى 9000 درهم إماراتى شامل بدل السكن والانتقالات، وأن ساعات العمل، 8 ساعات يوميًا، وفقًا لقانون العمل الإماراتي، ومدة العقد، سنتان مع إمكانية التجديد..كما أن الفرص المتوفرة لإحدى الدول العربية على مهن: حارس أمن ومحاسب وسائق فالرواتب سيتم تحديدها حسب الخبرة، مع توفير الضمان الصحى والسكن والمواصلات لموقع العمل، من خلال الشركة الطالبة، كما أوضحت أن التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات.