وزير الرى: مصر أنشأت المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى لخدمة دول أفريقيا

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من الدكتورة سلوى أبو العلا رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى، بخصوص الفعاليات التدريبية التى ينظمها مركز التدريب الإقليمى للمياه والتكيف المناخى PACWA، وذلك فى ضوء اختتام فعاليات البرنامج التدريبى "الرى الذكى وإدارة المحاصيل للزراعة الذكية فى افريقيا" بمشاركة 36 متدرب أفريقى .

وصرح سويلم بأن الوزارة حريصة على تقديم الدعم اللازم للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تهدف لتأهيل الكوادر البشرية ونقل الخبرات المصرية فى مجال الإدارة الحديثة للموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ إلى دول القارة الإفريقية، وبما يُمكن الأشقاء الأفارقة من التعامل مع مختلف التحديات التى تواجه القارة الإفريقية فى مجال المياه والمناخ .

وأشار سويلم إلى إطلاق مصر لمبادرة AWARe خلال فعاليات مؤتمر COP27 والتى أنشأت مصر تحت مظلتها "المركز الإفريقى للمياه والتكيف المناخى" PACWA، حيث تقدم مصر برامج تدريبية متنوعة للأشقاء الافارقة من خلال هذا المركز الهام، بحيث يصبح هؤلاء المتدربين الأفارقة قادرين على نقل الخبرات المكتسبة خلال الدورات التدريبية لنظرائهم بعد عودتهم لبلادهم .

وأوضح أنه تم عقد 21 برنامج تدريبى إقليمى بمشاركة عدد (427) متدرب إفريقى منذ إنشاء مركز PACWA فى عام ٢٠٢٣، ومن المقرر خلال عام 2025 تنفيذ عدد (20) نشاط تدريبى جديد بمشاركة (509) متدرب إفريقى .

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى "الرى الذكى وإدارة المحاصيل للزراعة الذكية فى افريقيا" تم عقده بالتعاون بين مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى والمركز القومى لبحوث المياه (معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري) والجامعة الأمريكية، وتم تنفيذه بالمقر الرئيسى لمركز التدريب بالسادس من اكتوبر خلال الفترة من 25 يناير إلى 15 فبراير، بمشاركة 36 متدرب من المتخصصين الأفارقة من 12 دولة إفريقية (مصر - كينيا - ليسوتو - الكونغو - اوغندا - الصومال - موريتانيا - تونس - رواندا - تشاد - تنزانيا - الكاميرون) .

ويُعد مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى أحد الكيانات الرائدة فى تعزيز الخبرات والمعرفة فى مجال الموارد المائية والرى على المستوى المحلى والإقليمى، والمركز جهة معتمدة لدى منظمة اليونسكو من الفئة الثانية كأحد المراكز المتميزة فى تطبيق كافة معايير الجودة العالمية فى خطط التدريب والمواد العلمية المقدمة، وهو أيضا مركز معتمد كجهة تدريب قومية لدى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكذلك اعتماد المجلس الاعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة أساسيات التحول الرقمى.