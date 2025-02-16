وزراء ومحافظون وفنانون يشهدون إطلاق قافلة دعم غزة من ساحة الشعب بالعاصمة

كتب محمود راغب - أسامة طلعت - تصوير خالد كامل

شهد منذ قليل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وتامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إطلاق صندوق تحيا مصر ، قافلة مساعدات إنسانية شاملة للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة، وإطلاق مبادرة أبواب الخير من الصندوق بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك فى حضورعدد من المحافظين، ورجال الأعمال، وممثلى منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، والفنانة لبلبة والفنانة لقاء سويدان .

وشارك فى الاحتفالية محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد والسويس، وأحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعدد من الشخصيات العامة وممثلى الجمعيات الأهلية .

وحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، على تقديم التحية للشباب المتطوعين والحاضرين بساحة الشعب ، وسط هتافات تحيا مصر .

وسيتم إطلاق قافلة مساعدات إنسانية شاملة تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية" من كافة محافظات الجمهورية تتجمع فى اصطفاف مهيب فى ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة لتنطلق إلى أشقائنا فى قطاع غزة ك محملة بكل المستلزمات الطبية والأدوية وكميات ضخمة من المواد الغذائية الجافة والأطعمة صالحة للأكل دون طهى (المعلبات)، والمياه المعدنية، والعصائر، والملابس، والبطاطين، والسجاد، والأغطية، والمنظفات، والمطهرات، وألبان وغذاء الأطفال، وحفاضات من مختلف المقاسات، وحفاضات كبار السن وأدوات العناية الشخصية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسات المجتمع المدنى.

ويأتي إطلاق فعاليات مبادرة أبواب الخير من صندوق تحيا مصر لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتهم المعيشية خلال شهر رمضان المعظم فى كافة محافظات الجمهورية، وتوفر المبادرة 2.5 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، واللحوم والدواجن والوجبات الساخنة للإفطار والسحور







احتفالية ابواب الخير



احتفالية تحيا مصر (2)



احتفالية تحيا مصر



اطلاق المبادرة



اطلاق مبادرة أبواب الخير



الحضور (2)



الحضور (3)



الحضور خلال الاحتفالية



الحضور خلال الانطلاق



الحضور خلال انطلاق الفعالية



الحضور



الشاحنات (2)



الشاحنات قبل الانطلاق



الشاحنات



الفنانة صابرين وعدد من الفنانيين



الفنانة صابرين



الفنانة لبلبة



الوزراء خلال احتفالية تحيا مصر (2)



الوزراء خلال احتفالية تحيا مصر



الوزراء خلال الاحتفالية



الوزراء خلال المشاركة



انطلاق الشاحنات



انطلاق المبادرة



تحرك الشاحنات



توافد الفنانيين



توافد الوزراء



حرص الفنانيين على الحضور



حضور الفنانيين (2)



حضور الفنانيين (3)



حضور الفنانيين



خلال انطلاق مبادرة أبواب الخير



سيارت الإسعاف



شاحنات المبادرة



شاحنات تحيا مصر (2)



شاحنات تحيا مصر



صندوق تحيا مصر (2)



صندوق تحيا مصر



عدد كبير من الوزراء



فنانون فى احتفالية تحيا مصر



كلمة وزيرة التضامن



مباردرة أبواب الخير



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