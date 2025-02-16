اليوم السابع
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وزارة التموين تعلن عن طرح المكرونة بمعارض أهلا رمضان بتخفيض 40%

الأحد، 16 فبراير 2025 10:37 ص
وزارة التموين تعلن عن طرح المكرونة بمعارض أهلا رمضان بتخفيض 40% الدكتور شريف فاروق وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إطلاق مبادرة لتوفير كميات ضخمة من أجود أنواع المكرونة المعبأة للمواطنين في منافذ وزارة التموين ومعارض أهلًا رمضان بمختلف المحافظات بخصم 40% بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، يأتى ذلك تماشيًا مع توجهات الدولة بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لتلبية كافة احتياجات الأسر.

وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المبادرة تمثل نموذجًا في التعاون بين القطاعين العام والخاص لتوفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية بما يخدم مصلحة المواطن المصري ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مؤكدًا اهتمامه بمساندة كل المبادرات التنموية للقطاع الخاص التي تدعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في الفترات التي تشهد زيادة في الطلب.

الدكتور شريف فاروق وزير التموين يطمئن على توافر السلع فى الأسواق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين يطمئن على توافر السلع فى الأسواق


من جانبه، أكد الدكتور مهندس علاء ناجي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تأمين وتوفير كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة في إطار الحرص على تخفيف العبء عليهم، مشيدًا بالمبادرة في إتاحة المكرونة بكميات ضخمة فى كل منافذ الشركة ومعارض أهلًا رمضان بكل أنحاء الجمهورية بأعلى نسبة خصم تصل إلى 40%.







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وزارة التموين

معارض اهلا رمضان

تخفيضات السلع بمعارض أهلا رمضان

فروع معارض أهلا رمضان

سعر المركونة بمعارض أهلا رمضان

المكرونة بمعارض أهلا رمضان



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