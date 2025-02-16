اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن تأثير الأدوية على تغير لون البول

الأحد، 16 فبراير 2025 02:33 م
هيئة الدواء تكشف معلومات مهمة عن تأثير الأدوية على تغير لون البول إنفوجراف لهيئة الدواء
كتب وليد عبد السلام

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نصحت هيئة الدواء بمتابعة تأثير الأدوية على الجسم مع شرب كميات كافية من الماء للحفاظ على لون البول الطبيعي.​

كما نصحت هيئة الدواء باستشارة الطبيب أو الصيدلى وتابعت : حال تغير غير طبيعي في لون البول لمعرفة السبب.​

وتابعت : يتراوح لون البول الطبيعي بين الشفاف إلى الأصفر الفاتح. إلا أن هناك أدوية قد تسبب تغير لونه إلى:

- أحمر أو وردي :- مثل الدوكسوروبيسين علاج كيميائي) أو الريفامبين ( علاج السل) أو أدوية تحتوي على السنا (ملينات
- برتقالي أو أصفر برتقالي :- عند تناول فيتامين ب ١٢ أو فيتامين أ.
- أخضر أو أزرق :- مثل أميتريبتيلين لعلاج الاكتئاب) والصبغات المستخدمة في فحوصات الكلى والمثانة
- بني أو بني داكن :- عند تناول الكلوروكين لعلاج الملاريا) النيتروفيورانتوين والميترونيدازول (مضادات حيوية) ، وأيضا الفينيتوين لعلاج الصرع).

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هيئة الدواء

تغير لون البول

اللون الاحمر

الاكتئاب






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