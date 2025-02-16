هيئة الإسعاف تنقذ مصابا سقط فى بئر بعمق 20 مترا بالعاصمة الإدارية.. فيديو

كتب وليد عبد السلام

نجح فريق من هيئة الإسعاف المصرية فى إنقاذ مصاب فى العقد الثانى من عمرة من بئر في باطن الأرض عمقه عشرون مترا يقع بمول تحت الإنشاء بمحيط العاصمة الإدارية مساء يوم الأربعاء الماضي.

وقالت هيئة الإسعاف المصرية إن المصاب كان فى العقد الثاني من العمر وتم اسعافه من جانب طاقم طبى متخصص ونقلة لمستشفى العاصمة الإدارية لتلقى باقى الإسعافات والعلاج.

وتابعت هيئة الإسعاف إن الشاب الذى تم نقلة كان فى كامل وعيه وسقط من فوهه البئر واستقر في قاعه، وتبين بعد فحصه بشكل مبدئي وجود إصابة في منطقة الحوض وبالفقرات القطنية واستكملت : تم وضع المصاب على نقالة "بودرة صلبة" مخصصة لنقل حالات إصابات العمود الفقري، وتم الإستعانه بحزام مخصص لتثبيت عظام الحوض، وقاما بتأمين الفقرات العنقية.

وقالت :تم تثبيت الشاب ولصق جسده بالبوردة الصلبة بطريقة محكمة حتى تم خروجة من البئر وتم التوجة للمستشفى لتلقى العلاج