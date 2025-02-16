نقابة المعلمين تقرر زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى 50 ألف جنيه

كتبت ـ آية دعبس

أعلن خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، أكبر زيادة في الميزة التأمينية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية.

وكشف " الزناتي" - خلال كلمته في مؤتمر، بحضور رؤساء الفرعيات ورؤساء اللجان النقابية - أنه تقرر زيادة الميزة التأمينية للمعلمين بقيمة تصل إلى 8 آلاف جنيه، لترتفع من 42 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، وهي الزيادة الأكبر على مدار تاريخ صندوق الزمالة.

وأوضح نقيب المعلمين، أن تلك الزيادة مستحقة لمن انتهت خدمتهم فى 1 يناير 2025، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانونى أو الوفاة أو العجز الكلى، مشيراً إلى أن النقابة لا تدخر جهداً في تقديم أفضل الخدمات للمعلمين، وأن تلك الزيادة تعبر عن حجم الجهد المبذول من أجل تقديم خدمات أفضل للمعلمين.

وأشار " الزناتي"، إلى أن حجم الزيادات التي حصلت في الميزة التأمينية للمعلمين منذ تولى المجلس الحالي هي إنجاز غير مسبوق، وتأكيد على حسن إدارة أموال الصندوق بما يعود بالنفع على السادة المعلمين.

وكان مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين، قد أجرى دراسة إكتوارية لتحديد قيمة الزياة المالية، وهو النهج الذى يسير عليه المجلس الحالي منذ تولي المسئولية في يونيو 2014، فقد قام برفع قيمة الميزة التأمينية خلال الفترة من عام 2014 إلى 2016 حيث كانت قيمة الميزة التأمينية 15 ألف جنيه، ثم وصلت إلى 17 ألف جنيه مطلع عام 2017، وبلغت 20 ألف جنيه مع بداية عام 2018، وفى عام 2019 زادت الميزة التأمينية لمبلغ قيمته 22 ألفًا و770 جنيهًا، وارتفعت إلى 25 ألف جنيه فى عام 2020، وصعدت قيمتها فى عام 2021 لتصبح 27 ألفًا و500 جنيه، وتمت زيادتها إلى 30 ألف جنيه فى عام 2022، ثم 37 ألف جنيه فى عام 2023، وتم اعتماد الزيادة خلال العام الماضي إلى 42 ألف جنيه، لمن انتهت خدمتهم فى 1 يناير 2024، وما بعد ذلك التاريخ لبلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي.

ثم كانت الزيادة المقررة اليوم، وهي الزيادة الأكبر في تاريخ صندوق الزمالة، حيث وصلت الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه بزيادة قيمتها 8 آلاف جنيه.