نتنياهو: نأمل أن نحقق أهدافنا كاملة وبسرعة فى غزة

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيايمين نتنياهو، نأمل أن نحقق اهدافنا كاملة وبسرعة في غزة.

وأعرب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي، عن أمله فى استمرار التعاون والتنسيق مع واشنطن بشأن إطلاق سراح كافة الرهائن الإسرائيليين من غزة.



وأضاف نتنياهو أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو أعظم صديق لإسرائيل.

من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكى مارك روبيو، إن حركة حماس لا يمكن أن تستمر في حكم غزة، مضيفا أن ترامب كان شجاعا حول رؤيته بشأن غزة.

وأكد أنه لا يوجد حليف لإسرائيل في البيت الأبيض أفضل من ترامب.