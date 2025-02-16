نائب محافظ دمياط تتابع الرصف الخرسانى لحارة الشاحنات بالطريق الدولى الساحلى

دمياط - معتز الشربينى

تابعت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، سير العمل في مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي، واطلعت على أعمال الرصف الخرساني الجارية في حارة الشاحنات بالمسافة الممتدة من كوبري محطة الكهرباء حتى مدخل جمصة.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية لشبكات الطرق، ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات حركة المرور المتزايدة، وتحسين مستوى السلامة على الطرق، وذلك بحضور المهندس طاهر صلاح، مدير الهيئة العامة للطرق فرع دمياط، ونواب رئيس الوحدة المحلية

ويعتبر تطوير الطريق الدولي الساحلي من المشروعات الحيوية، التى تنفذها وزارة النقل تحت قيادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، حيث يساهم المشروع في تسهيل حركة التجارة والنقل بين المدن الساحلية، وتقليل زمن وتكلفة الرحلات، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي وتنشيط السياحة في المناطق الساحلية.

وتشمل خطة تطوير الطريق الدولي الساحلي توسعة الطريق بدءًا من محور 30 يونيو وصولًا إلى مدينة السلوم، وقد تم طرح المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد من الكيلو 50 إلى الكيلو 80 بنطاق محافظة دمياط.

وحرصت المهندسة شيماء الصديق، على المتابعة الدورية لأعمال التنفيذ، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وإزالة أي عوائق قد تعترض سير العمل، وذلك بهدف إنجاز المشروع في المواعيد المحددة، وبأعلى معايير الجودة.

وأكدت "نائب المحافظ" أن تطوير الطريق الساحلي الدولي يسهيل حركة المرور ويقلل الازدحام، ودعم الاقتصاد المحلي وتنشيط حركة التجارة، وتطوير البنية التحتية في المناطق الساحلية، وتحسين مستوى السلامة المرورية.

والجدير بالذكر أن الطريق الدولي الساحلي هو طريق حيوي يربط بين العديد من المدن الساحلية الهامة في مصر، وتطويره سيساهم في تنشيط السياحة في المناطق الساحلية، ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد.