نائب رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد هيئة الجودة التعليم لاعتماد كليتي الطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة

استقبل الأستاذ الدكتور ماجد شعلة ـ نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، منذ قليل، فريقي الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك لاعتماد عدد من البرامج بكليتي الطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة.



ضم وفد المراجعة الخارجية لكلية الطب البيطري كل من الأستاذ الدكتور ماجد ذكى ـ رئيسا للفريق، وعضوية كل من الأستاذ الدكتورة نيرمين حلمي، الأستاذ الدكتور محمد شقيدف، الأستاذ الدكتورة آمال أنيس، الأستاذ الدكتورة منى عبدالفتاح، بينما ضم وفد المراجعة الخارجية لكلية التربية للطفولة المبكرة كل من الأستاذ الدكتور حسين عبد الباسط رئيسا للفريق، وعضوية كل من الأستاذ الدكتورة إيمان رضوان، الأستاذ الدكتورة راندا الديب.



حضر الاستقبال الأستاذ الدكتورة منال مصطفى ـ قائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور نبيل بكير ـ قائم بعمل عميد كلية الطب البيطري، و الأستاذ الدكتور مصطفى حمزة ـ قائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والأستاذ الدكتورة رانيا نظمي - مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، ومديري وحدات ضمان الجودة بالكليات المعنية بالزيارة.

استهل "شعلة" اللقاء بالترحيب بوفد الهيئة، ناقلا لهم تحيات الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس ـ رئيس الجامعة، وتقديره لدور الهيئة في تقديم الدعم الفني و الأكاديمي للجامعة، مؤكدًا حرص جامعة دمنهور على مواكبة معايير الجودة والتميز، والسعي لتطبيق ثقافة الاعتماد بمختلف كليات الجامعة وتعميم فكرها بين جميع منتسبي الجامعة، وكذا الحرص على الارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة، كي تكون نموذجا رائدا للجامعات المصرية في التعليم والبحث العلمي والحياة الجامعية والمجتمعية، فضلا عن تطوير برامجها بما يساهم فى مواكبة متطلبات سوق العمل، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي.



خلال اللقاء أشار "شعلة" إلى أن ما تنتهجه الجامعة من خطط نحو التطوير المستمر يستهدف تحقيق رؤيتها نحو التحول لجامعات الجيل الرابع، مشيرا إلى إنجازات الجامعة و كلياتها و وحداتها المختلفة، وجهودها المبذولة لاستيفاء معايير الجودة، وكذا الجهود التي تبذلها الجامعة للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء، مشيرًا إلى دور الجامعة في دعم الكليات المتقدمة للاعتماد على المستوى الفني واللوجستي، لضمان توافر مناخ آمن وصحي لضمان جودة العملية التعليمية في البرامج المتقدمة للاعتماد، مما ينعكس على رفع مستوى تنافسية الخريج محليا ودوليا، مؤكدًا حرص كليتي الطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة على استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة، فضلا عن سعيهما لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية، وحل مختلف المشكلات المجتمعية، والقيام بعمليات التطوير اللازمة.



من جانبهم أعرب أعضاء وفد الهيئة عن سعادتهم بتواجدهم في رحاب جامعة دمنهور، ناقلين تحياتهم لرئيس الجامعة، مؤكدين على أهمية التواصل بين الهيئة و الجامعات للتعريف بالرؤية المستقبلية ومعايير الجودة، والتوجه الجديد للهيئة للوصول إلى تحقيق الجودة الفعلية، مشيدين بسعي جامعة دمنهور الدؤوب لتطوير أدائها لتحقيق التميز و الريادة، كما أشادوا أيضا بروح التعاون والانتماء بالجامعة وتفاني أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، مؤكدين أن زيارتهم كفريق للتقييم تأتي في إطار حرص جامعة دمنهور على اعتماد كلياتها وبرامجها لتصل إلى مكانة مرموقة بين الجامعات، مثمنين الجهود المبذولة من قبل إدارة الجامعة للارتقاء بجودة التعليم بمختلف كليات الجامعة، وتميزها في كافة المجالات، متمنيين للجامعة مزيد من التقدم.



خلال اللقاء؛ أشارت الأستاذ الدكتورة رانيا نظمي ـ المدير التنفيذي لمركز ضمان الجودة، إلى أن مركز ضمان الجودة بالجامعة يعمل بالشراكة بين الهيئة والجامعة لتحقيق النجاح و سعيا للحصول على الاعتماد الأكاديمي لكافة الكليات وجميع البرامج، وذلك تماشياً مع أهداف الخطة الاستراتيجية للجامعة، التي تهدف إلى حصول كافة الكليات والبرامج على الاعتماد.



عقب اللقاء، توجه كل من فريقي الزيارة إلى الكلية المنوط به مراجعتها، للبدء في مهام الزيارة الميدانية وفقًا للبرنامج المحدد من قبل الهيئة، والذي يستمر من اليوم الأحد الموافق 16 فبراير حتى الثلاثاء 18 فبراير.