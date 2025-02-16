نائب رئيس جامعة بنها تستقبل فريق الاعتماد البرامجي لكلية العلوم

القليوبية إبراهيم سالم

استقبلت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، فريق المراجعة الخارجية للاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمراجعة وتقييم برامج كلية العلوم من أجل الاعتماد البرامجي، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتور محمد غانم مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام ومنسقي البرامج.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي، حرص جامعة بنها على تكوين شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المجالات، وتوفير منح دراسية للطلاب والخريجين والتواصل المستمر مع الأطراف المجتمعية من خلال الملتقيات التوظيفية الدورية والتدريب المشترك لرفع كفاءة المهارات العملية، من أجل دعم وتطوير العملية التعليمية بما يتفق مع معايير الجودة للارتقاء وتحسين السمعة المؤسسية والأكاديمية للجامعة.

وأشارت نائب رئيس الجامعة، إلى أن كلية العلوم متقدمة للاعتماد البرامجي لبرنامج الكيمياء التطبيقية، مضيفة أن الجامعة حريصة علي مواصلة جهودها في تطبيق جميع معايير الجودة.

من جانبه قال الدكتور محمد غانم، إن فريق المراجعة الخارجية سيقوم بزيارة الكلية للوقوف علي الممارسات التطبيقية والأنشطة والوثائق الخاصة بالاعتماد البرامجي وإجراء المقابلات مع جميع الفئات المستهدفة من قيادات الكليات والبرنامج، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والجهاز الإداري، والخريجين، والأطراف المجتمعية، بالإضافة إلى تفقد البنية التحتية والمعامل والورش والقاعات التدريسية.

يذكر أن زيارة فرق المراجعة الخارجية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لكلية العلوم سوف تستمر من الفترة 16 حتي 18 فبراير الجارى.