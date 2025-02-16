موعد انتهاء أعمال رفع كفاءة طريق "ملامس - الولجا" بطول 5 كيلو فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مع المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة طريق ملامس / الولجا بطول 5 كم وبتكلفة 19 مليونا و977 ألف جنيه بمركز ومدينة منيا القمح، والذي يأتي ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024 - 2025 بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالشرقية.

وأوضح المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، أنه تم الانتهاء من وضع طبقات الأساس سمك 6 سم بطول 2.5 كم ومتوسط عرض 9 م بالإضافة إلى الانتهاء من رصف طبقة سطحية بطول 1 كم ومتوسط عرض 8.5 كم وجاري تكثيف ورديات العمل لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد والمقرر منتصف شهر يونيو 2025.

‌‎أكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، بإعتباره قطاعاً حيوياً واحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

‌‎أضاف محافظ الشرقية، أنه يتابع بنفسه معدلات أداء ونسب تنفيذ المشروعات الجارية ميدانيا وبصفة دورية لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها طبقا للجداول الزمنية المحددة لتعود بالنفع على أبناء المحافظة.

كما ‌‎كلف محافظ الشرقية، وكيل وزارة الطرق والنقل بالإلتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف على مستوى المحافظة، واستخدام مواد عالية الجودة مع مراعاة المواصفات الفنية خلال الرصف، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مؤكداً استمرار أعمال رفع كفاءة وتطوير مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازي مع كافة خطط العمل بالقطاعات الأخرى.