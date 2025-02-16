من منزلك وبهاتفك فقط.. كيف تبلغ عن حالات العنف الأسرى؟

كتب أحمد حسني

يعتبر العنف الأسري من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، يوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية، كيفية الإبلاغ عن العنف الأسري من موقعك؟

- كيفية الإبلاغ عن العنف الأسري

الحكومة المصرية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وضعت آليات لتسهيل الإبلاغ عن العنف الأسري وحماية الضحايا:

1. الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة

* رقم الخط الساخن: 15115

* يقدم استشارات قانونية ونفسية ومساعدة مباشرة للضحايا.

2. الخط الساخن لحماية الطفل (نجدة الطفل)

* رقم الخط الساخن: 16000

* يُستخدم للإبلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال.

3. الإبلاغ في أقسام الشرطة

* يمكن تقديم بلاغ مباشر في أي قسم شرطة، مع توفير حماية قانونية للضحية.

4. التطبيقات الإلكترونية

* أطلقت بعض المنظمات تطبيقات مثل “شكاوى المرأة” لتسهيل الإبلاغ.

5. مؤسسات الدعم النفسي والقانوني

* توفير مراكز إيواء ودعم نفسي للنساء والأطفال المتضررين.