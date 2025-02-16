مكتب نتنياهو: مجلس الوزراء الأمني يجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة

محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن مجلس الوزراء الأمني يجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأعلنت دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، موافقة إسرائيل وحماس، على اتفاق بوقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل محتجزين في القطاع، بأسرى في سجون الاحتلال.



وإلى جانب وقف إطلاق النار، يتضمن الاتفاق انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة.