مكافأة صيدلانية و3 ممرضات ومجازاة طبيب ونقل آخرين في جولة لوكيل "صحة الفيوم"

الفيوم رباب الجالي

قام الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بالمرور على 6 وحدات من ادارتي سنورس و ابشواى بصحبة فريق من المديرية بعضوية كل من: هالة أحمد مدير إدارة التمريض، ورشا جمعة عضو إدارة الفني، ومتولي سعد مدير الشئون الإدارية، دكتورة نشوى جلال مدير العلاقات العامة بالمديرية.

بدأت الجولة المفاجئة بالمرور على وحدات مركز سنورس حيث بدأ بوحدة سنهور البحرية و تفقد فيها الاستقبال واطلع على السجلات الخاصة بالطوارئ والإحالة واطمئن على توافر الأكسجين وصلاحية الأسطوانة.

وتبين أن طبيب الوحدة قام بترك العمل بعد البصمة فأمر بتحويله إلى التحقيق بالمديرية، كما تفقد الصيدلية ووجد صيدلي واحد فأمر بتحويل المتغيبين إلى التحقيق واطمئن على توافر الأدوية، ثم تفقد غرفة الرائدات وغرفة الملفات وتفقد وحدة الأسنان وأمر بنقل جميع أطباء الأسنان خارج الوحدة بمعرفة إدارة الأسنان بالمديرية لتغيبهم عن العمل دون إذن، كما كلف مدير الشئون الإدارية بتفريغ البصمة ومطابقة تقريرها بدفتر الحضور والإنصراف.

وتوجه إلى المركز الطبي بسنهور القبلية حيث تفقد الصيدلية ثم الاستقبال وغرفة صرف الألبان، كما تفقد مبادرة"قلبك أمانة" وتبين أنهم يتابعون 120حالة، ثم تفقد مخزن النفايات واطلع على سجل النفايات، وتفقد العيادة وغرفة الملفات.

وأثنى على تنظيم غرفة الملفات كما تفقد الأشعة والمعمل وقام باختبار معلومات مساعدة فنى المعمل الموجودة ووكلف بصرف مكافأة لها وشهادة تقدير من الإدارة.

كما تفقد عيادة الاسنان وكلف بالتحقيق مع المتغيبين منهم ونقلهم إلى مكان آخر كما تفقد العلاج الطبيعي وكلف بتحويل المتغيبين من اخصائيى العلاج الطبيعي الى التحقيق بالمديرية، وتفقد عدد من الوحدات الصحية بالمركز.

و فى نهاية المرور أكد وكيل الوزارة على محاسبة المقصرين ومكافاة المتميزين بصرف مكافاة مالية لهم وعمل شهادة تقدير لهم.