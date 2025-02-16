مصرع عامل عقب إصابته بجرح طعنى بالرقبة فى دار السلام سوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

استقبل مستشفى دار السلام المركزى، جنوب شرقى محافظة سوهاج، عاملا يبلغ من العمر 40 سنة، مصاب بجرح طعنى بالرقبة من الناحية اليسرى " وتوفـى عقب وصوله، تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير أمن سوهاج، بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة عامل عقب إصابته بطعنة بالرقبة بدائرة مركز شرطة دار السلام، وتم نقله للمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمود طه، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوصول المدعو عطيه ش ن ح ا 40 سنة عامل إلى مستشفى دار السلام المركزى مصاباً " بجرح طعنى بالرقبة من الناحية اليسرى " وتوفـى عقب وصوله.

وبسؤال والده 74 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية أتهم نجله " شقيق المتوفى " المدعو محمود 36 سنة سائق ومقيم بذات الناحية بالتعدى على المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما.

تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة عبارة عن " سكين "بإرشاده وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.