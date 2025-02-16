اليوم السابع
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الأحد، 16 فبراير 2025 08:56 م
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مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق فى حلوان

الأحد، 16 فبراير 2025 03:56 م
مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق فى حلوان جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكى أثناء عبوره الطريق فى حلوان، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

تلقى مشرف غرف العمليات، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق فى حلوان، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص الطريق صدمته سيارة ملاكى مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات وتوفى، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 







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