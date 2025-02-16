مصرع شخصين فى فيضانات بأمريكا والحرارة تصل سالب 45 شمال البلاد

كتبت ـ ريم عبد الحميد

تسببت فيضانات عارمة فى جنوب شرق الولايات المتحدة فى مصرع شخصين على الأقل، فيما شهدت مناطق أخرى بالبلاد طقسا شتويا قارسا.



الثلوج

وقالت وكالة أسوشيتدبرس، إن أغلب الولايات المتحدة واجهت جولة مريرة من الطقس الشتوى اليوم، الأحد، حيث تسببت الامطار الغزيرة فى فيضانات شديدة فى كنتاكى وأسفرت عن مصرع شخصية على الأقل. فيما واجهت منطقة السهول الشمالية أجواء شديدة البرودة مهددة للحياة، وتم إصدار تحذيرات من الأعاصير لأجزاء من فلوريدا وجورجيا.

وذكرت تقارير، أنه تم العثور على رجل يبلغ من العمر 73 عامًا ميتًا في مياه الفيضانات في مقاطعة كلاي بكنتاكى، وأكدت ريفيل بيري نائبة مدير إدارة الطوارئ في المقاطعة الوفاة لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية.



الفيضانات

كما اجتاحت العواصف الشديدة أجزاء من فلوريدا وجورجيا، حيث كانت تحذيرات الأعاصير سارية في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية.

ومن المتوقع أن تشهد السهول الشمالية طقسًا شديد البرودة مع انخفاض درجات الحرارة إلى 30 درجة تحت الصفر بالقرب من الحدود الكندية. ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة في ولايتي داكوتا ومينيسوتا بين 40 درجة تحت الصفر و45.6 درجة تحت الصفر.

ومن المتوقع تساقط كميات كبيرة من الثلوج في أجزاء من نيو إنجلاند وشمال نيويورك. وفي بعض المناطق، قد تصل هبات الرياح إلى 60 ميلاً في الساعة (حوالي 97 كيلو مترًا في الساعة) وتخلق "ظروفًا خطيرة لانقطاع التيار الكهربائي"، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.