مستشفيات جامعة سوهاج تواصل استقبال مصابى غزة

سوهاج محمود مقبول

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أنه استمرارًا للجهود المصرية فى إغاثة المصابين الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، تواصل مستشفيات سوهاج الجامعية استقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة لتلقى العلاج فى مجانًا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس السيسي وجهوده الإنسانية المستمرة لدعم الشعب الفلسطينى منذ بداية الأزمة.

وأوضح النعماني، أن وزارة التعليم العالي بقيادة الدكتور أيمن عاشور قد وضعت خطة متكاملة لتقوم المستشفيات الجامعية بمختلف أنحاء الجمهورية، بتقديم كافة أنواع الدعم الطبى واللوجستى لجميع المصابين الفلسطينيين في قطاع غزة و التى تشمل تقديم العلاج اللازم للحالات الطارئة، إلى جانب توفير العلاج الطبيعى والرعاية الصحية المتخصصة للمرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة أو مزمنة.

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب انه قد سبق واستقبلت المستشفي الجامعي عدة دفعات من الجرحى وبلغ عددهم 79 مصاب ومرافقيهم، وتم تقديم أفضل رعاية ممكنة لهم، حيث تم علاجهم علي مدار شهر حتي تماثلهم للشفاء التام.

وأوضح الدكتور احمد كمال مدير المستشفي الجامعي انه تم استقبال عدد 16 مصاب وذويهم، ويخضع جميع المرضى والجرحى الذين تم استقبالهم، لبرامج علاجية متكاملة، تضمن لهم أفضل الرعاية الصحية، من قبل فرق طبية مؤهلة، حيث تنوعت الإصابات بين إصابات حرب، ومرضى من أصحاب الأمراض المزمنة مثل سرطان القولون والكبد والثدي وكسور متفرقة وعدد من الإصابات الأخرى.