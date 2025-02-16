مدينة الزينية تتصدى لحالتين بناء مخالف على مساحة 170 مترا بنجع أبو طربوش.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت مدن محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات ضمن أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ25 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وفى هذا الصدد قاد مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية برئاسة أحمد أبو عيش رئيس المدينة، حملة نجحت في فك شدة خشبية بنجع أبو طربوش على مساحة 120 متر تقريباً، وذلك في ضوء توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

كما تم فك شدة خشبية بقرية الصعايدة على مساحة 50 متر تقريباً وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث تمت الأعمال بحضور نائب رئيس المركز ورئيسا قريتى المدامود قبلي والصعايدة، وسكرتيرى القريتين ومسؤولى القسم الفني.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، عن إزالة 178 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات، حيث أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 أسفرت عن إزالة 178 حالة ( 51 حالة تعد على مساحة 7431 متر من أراضي أملاك الدولة + 56 حالة على مساحة 168 فدان و6 سهم و 3 قيراط أراضي زراعية)، وذلك بالإضافة إلى 71 حالة تعد على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 15142 متر مربع، وذلك وسط تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.



التصدي لحالتين بناء مخالف على مساحة 170 متر بنجع أبوطربوش



مدينة الزينية تتصدى لحالتين بناء مخالف على مساحة 170 متر